В Санкт-Петербурге выступит знаменитый британский электронщик Paul Oakenfold

В рамках мирового тура в Санкт-Петербурге выступит знаменитый английский продюсер и диджей, один из пионеров эйсид-хауса, ветеран английский рейв-сцены Paul Oakenfold. Об этом сообщили «Ъ-СПб» организаторы мероприятия SAY Agency.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба SAY Agency Фото: Пресс-служба SAY Agency

12 сентября британский электронщик даст концерт в Северной столице на площадке A2, а на следующий день — в московском клубе Base. В агентстве добавили, что настолько масштабные гастроли, включая российские, вероятно, заключительные в карьере 61-летнего музыканта.

«Для него наша страна — важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых еще в начале 2000-х, и с тех пор обзавелся огромной фан-базой, друзьями, приезжал регулярно, выступал и на "Трансмиссии", и на Alfa Future People, и на Fifa FanFest. Он великолепно готовит гуляш и борщ, а российских женщин считает самыми красивыми в мире»,— прокомментировала визит артист гендиректор SAY Agency Анна Субчева.

Paul Oakenfold родился в Лондоне, начинал карьеру на Ибице. Работал с Happy Mondays, The Cure, INXS и U2. В 1990-х стал популярным благодаря своим сэтам на рейвах, став первым диджеем, сыгравшим на главной сцене знаменитого фестиваля «Гластонбери». Оказал огромное влияние на развитие прогрессив-хауса и транса.

Андрей Кучеров