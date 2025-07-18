Президент Бразилии Лула да Силва: никто не выбирал Трампа императором всего мира

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва резко отреагировал на заявления Дональда Трампа, который призвал бразильские власти прекратить судебный процесс против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ricardo Moraes / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

«Я увидел, с каким ужасным отношением вы столкнулись, находясь в руках системы, которая повернулась против вас. Этот судебный процесс должен быть немедленно прекращен»,— написал господин Трамп в письме Болсонару. Текст письма был опубликован в соцсети Truth Social. Экс-президент Жаир Болсонару является давним поклонником Дональда Трампа. Сейчас господин Болсонару находится под следствием по делу о попытке переворота с целью помешать приходу к власти действующего президента Лулы да Силвы в 2022 году.

Действующий бразильский президент заявил, что Дональда Трампа выбирали как президента Соединенных Штатов, «а не императора всего мира». В эфире CNN господин Лула да Силва отметил, что угрозы Трампа «выходят за рамки протокола», подчеркнув, что судьба экс-президента Болсонару не может быть предметом торга.

«Судебная власть Бразилии является независимой. Президент не имеет на нее влияния,— подчеркнул Луис Инасиу Лула да Силва.— Болсонару никто не судит лично. Он находится под следствием за свои действия, а именно за попытку организации государственного переворота».

Евгений Хвостик