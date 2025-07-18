Число банкротов в Нижегородской области в первом полугодии выросло на 27%

В первом полугодии 2025 года в Нижегородской области поступило 4,3 тыс. сообщений о банкротстве физлиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 3,4 тыс. обращений. Такие данные представлены в статистическом бюллетене Федресурса по банкротству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Количество производств по банкротству в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств в первом полугодии 2025 года в Нижегородской области составило 47, в первом полугодии 2024 года – 46.

Во внесудебном порядке банкротами были признаны 470 нижегородцев, за аналогичный период 2024 года – 411 человек.

Анастасия Титова