Прикамье заняло шестое место в РФ по росту предлагаемых зарплат

Пермский край занял шестое место в России по росту предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года. По данным портала «Авито Работа», в первой половине текущего года средний уровень предлагаемой соискателям зарплаты вырос на 16% за год и составил 80 075 руб. в месяц при полном рабочем дне.

Первое место по росту зарплат занял Забайкальский край — здесь средний уровень предлагаемой соискателям зарплаты вырос на 20% за год и оставил 71 776 руб. в месяц при полном рабочем дне. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где в вакансиях работодатели в среднем предлагают 95 291 руб. в месяц, что на 19% выше, чем в I полугодии 2024 года. Третью строчку в рейтинге заняла Республика Татарстан. Здесь в первом полугодии 2025 года средняя предлагаемая зарплата достигла 84 451 руб. в месяц, показав прирост на 18% за год.

Пятерку лидеров рейтинга замыкают Сахалинская и Самарская области — в этих регионах в первом полугодии 2025 года зафиксирован прирост средних зарплатных предложений на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Сахалине средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с полной занятостью составила 86 020 руб. в месяц, а в Самарской области — 76 535 руб. в месяц.