«РусГидро» поймало волну

Загорская ГАЭС-2, строительство которой было приостановлено из-за аварии, будет запущена в 2028 году, сообщили в «РусГидро» (MOEX: HYDR). Также идет строительство и проектирование нескольких малых ГЭС на юге России: Верхнебаксанская ГЭС будет запущена в 2028 году, Нихалойская ГЭС — в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Окончательное решение о восстановлении Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт принято: она будет введена в эксплуатацию в 2028 году, сообщил первый заместитель гендиректора «РусГидро» Николай Карпухин. Работы по выравниванию здания станции, по его словам, практически завершены, срок их окончания — октябрь текущего года, после чего начнется работа по достройке.

Строительство Загорской ГАЭС-2 началось еще в 2007 году. Ввести станцию в эксплуатацию должны были в 2014 году, но в 2013 году на ней произошла авария: под фундаментом здания просел грунт, из-за чего часть станции была затоплена. Срок запуска станции сдвигался несколько раз, ранее «Совет рынка» (регулятор энергорынков) утвердил решение о переносе ввода Загорской ГАЭС-2 на 1 декабря 2028 года.

Проект строительства Ленинградской ГАЭС (1170/1784 МВт) пока поставлен на паузу, но станция включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Вопрос по финансированию работ, как сообщил Николай Карпухин, рассматривается в правительстве, осенью рынку должны быть представлены новые критерии отбора проектов по программе ДПМ ВИЭ. Если получится их увеличить, то, по его словам, проект Ленинградской ГАЭС будет продвигаться, сообщил он.

В четверг, 17 июля, в Кабардино-Балкарии была запущена Черекская малая ГЭС (23,4 МВт) стоимостью 6,5 млрд руб. с НДС. Строительство Верхнебаксанской ГЭС (24,5 МВт) за 7 млрд руб. начнется в следующем году и будет завершено в 2028 году. В Чеченской Республике сейчас строится Нихалойская ГЭС (23 МВт), которую введут в эксплуатацию в конце 2027 года. Кроме того, в следующем году «РусГидро» после модернизации запустит Кубанскую ГАЭС в Карачаево-Черкесии и Сенгилеевскую ГЭС на Ставрополье.

Ранее «РусГидро» приостановило проектирование Селемджинской ГЭС, строительство которой экономически нецелесообразно, добавил Николай Карпухин. Проектирование Нижне-Зейской ГЭС продолжается, с 2027 года планируется приступить к первоочередным работам.

Анна Тыбинь