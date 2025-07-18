Поезд из Ростова-на-Дону в Новороссийск признан наиболее комфортным

Сервис путешествий «Туту» составил рейтинг наиболее комфортных поездов в курортные города на основе отзывов пассажиров. Первое место занял поезд Ростов-на-Дону — Новороссийск 820Е, 820Э. Пассажиры высоко оценили комфортные условия, время в пути и персонал. Среди недостатков отмечают отсутствие туалета в каждом вагоне и неудобные кресла, сообщает пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте расположился состав Кавказская — Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) 812Э. Путешественники отметили чистоту в вагонах и проводников, однако не всем хватило времени на посадку.

Третью позицию занял поезд Новокузнецк — Кисловодск 059Н, 059С. Пассажиры отметили наличие душа, но указали на проблемы с работой кондиционеров и розеток в некоторых вагонах.

Четвертое место досталось составу Москва Казанская — Новороссийск 030Й, 030С. Туристы оценили современные вагоны, однако поезд сильно качало.

Рейтинг завершает поезд Москва Казанская — Адлер 102М, 102С. В отзывах пассажиры хвалят время в пути, персонал и чистые вагоны, но отмечают трудности с температурным режимом.

Алина Зорина