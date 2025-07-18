На Дону вредители кукурузы могут снизить урожайность на 30%

Специалисты регионального ФГБУ «Россельхозцентр» рекомендуют фермерам усилить борьбу с вредителями кукурузы, которые наносят серьезный ущерб урожаю. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «Россельхозцентр» Фото: Пресс-служба ФГБУ «Россельхозцентр»

По информации экспертов, засушливые условия 2025 года способствуют появлению на посевах пьявицы красногрудой. Высокая численность гусениц может привести к потере до 30% урожая и сформировать зимующий запас внутри остатков стеблей и неубранных початков.

«Необходимо организовать мониторинг численности вредителей, регулярно осматривать посевы с определением видовой принадлежности и подсчетом яйцекладок и гусениц в 10 пробах по 10 растений. Эффективным биологическим методом защиты является выпуск энтомофагов»,– поясняют в «Россельхозцентре».

Валентина Любашенко