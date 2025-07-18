В Ульяновске вступил в силу приговор экс-главе городской электросети

Оставлен без изменения приговор бывшему директору МУП «Ульяновская городская электросеть» Муртазали Гитинасулову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий из корыстных интересов (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Решение принял областной суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муртазали Гитинасулов

Фото: РИА Дагестан Муртазали Гитинасулов

Фото: РИА Дагестан

Следствие установило, что Муртазали Гитинасулов заключал договоры с коммерческими компаниями, от которых получал спонсорскую помощь. В период с июня по ноябрь 2023 года он давал указания своим подчиненным оплачивать работы, которые не были выполнены. Причиненный ущерб превысил 1,5 млн руб.

Суд приговорил Муртазали Гитинасулова к 3,5 годам колонии общего режима и лишил права занимать государственные должности на 2,5 года. Также экс-глава предприятия должен будет возместить причиненный ущерб. Для обеспечения исполнения приговора арестована его квартира в Москве.

Георгий Портнов