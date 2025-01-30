Суд нашел заземление

В Ульяновской области обвинительным приговором завершился процесс по уголовному делу экс-директора МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) Муртазали Гитинасулова. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-директор МУП обвинялся в том, что без конкурентных процедур заключил контракт с компанией из Дагестана, руководитель и основной совладелец которой были ему земляками, хорошо знакомыми по прежней работе в Дагестане. При этом, подчеркивало обвинение, экс-директор создал для компании благоприятные условия, которые привели к убыткам УльГЭС. Экс-директор вину не признал. Защита настаивает на его полной невиновности и намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муртазали Гитинасулов вину не признает и заявляет, что законодательство не нарушал

Фото: РИА «Дагестан» Муртазали Гитинасулов вину не признает и заявляет, что законодательство не нарушал

Фото: РИА «Дагестан»

В четверг, 30 января, Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор по уголовному делу бывшего директора УльГЭС Муртазали Гитинасулова, признанного виновным в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Как ранее сообщал «Ъ», Муртазали Гитинасулов прибыл в Ульяновск из Дагестана по приглашению региональной власти и в мае 2022 года был назначен на пост директора УльГЭС (курирующий эту сферу первый заместитель губернатора Абдулгамид Эмиргамзаев также родом из Дагестана). В Дагестане Муртазали Гитинасулов занимал ряд руководящих должностей в сфере энергетики, был директором «Дагэнерго», замминистра по управлению госимуществом республики, руководителем Агентства по энергетике, управляющим директором АО «Дагестанская сетевая компания». Имеет два высших образования, кандидат экономических наук. По словам супруги экс-директора, перед ее мужем была поставлена задача вывести предприятие из критического состояния. На тот момент МУП УльГЭС находилось в процедуре банкротства, главным кредитором являлось АО «Ульяновскэнерго» с суммой исковых требований 110 млн руб. После назначения Муртазали Гитинасулова проблема с банкротством УльГЭС была снята, с гендиректором «Ульяновскэнерго» Олегом Исмайловым было подписано мировое соглашение с графиком погашения основного долга до 28 февраля 2023 года (долг так и не был погашен). В декабре 2022 года стало известно, что Муртазали Гитинасулов приговорен Советским районным судом Махачкалы к трем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере (2,7 млн руб.) при реконструкции высоковольтных линий в Дагестане (суд учел раскаяние подсудимого и возмещение половины суммы ущерба). В феврале 2023 года Верховный суд Дагестана отменил этот приговор в связи с истечением срока давности (но не по обстоятельствам самого дела).

27 ноября 2023 года директор УльГЭС был задержан, ему было предъявлено обвинение по трем эпизодам превышения должностных полномочий. В октябре прошлого года уголовное дело было передано в суд. Как звучало в обвинительном заключении, в феврале 2023 года по инициативе и при непосредственном руководстве Муртазали Гитинасулова УльГЭС заключило контракт (на присоединение к электросетям новых корпусов суворовского училища) с дагестанской компанией «Шатим-С», с директором которой Али Нурмагомедовым и основным владельцем Эльдаром Гаджибабаевым Муртазали Гитинасулов был хорошо знаком со времен прежней работы в Дагестане. При этом он дал указания подчиненным сотрудникам о выборе компании «Шатим-С» как единственного поставщика, без проведения конкурентных процедур. Обвинение считает, что в ряде работ за эту компанию работали сотрудники УльГЭС, некоторые работы «Шатим-С» вообще не выполняла (проектные работы на сумму свыше 450 тыс. руб. фактически выполнялись не работниками «Шатим-С», а сотрудниками УльГЭС). Кроме того, при аренде компанией «Шатим-С» у УльГЭС спецтехники с сотрудниками для выполнения работ по замене проводов уличного освещения в Ульяновске по распоряжению директора занижалось фактическое время использования техники, что нанесло ущерб предприятию в связи с недоплатой по договорам аренды, которая составила 2,8 млн руб. По данным обвинения, прямой ущерб, нанесенный подсудимым, оценивается в 1,5 млн руб., косвенный (в виде недополученных доходов УльГЭС) — 2,8 млн руб. Обвинение также указывало, что от «Шатим-С» директор «лично получал спонсорскую помощь в виде переводов денежных средств на принадлежащий ему банковский счет». Гособвинитель запросил наказание в виде шести лет колонии общего режима с лишением на три года права занимать должности в органах власти. Также по иску прокурора Ленинского района Ульяновска он просил взыскать с подсудимого причиненный ущерб в размере 4,276 млн руб.

Муртазали Гитинасулов вину не признал. В суде пояснил, что договор подписывал не он, а главный инженер, «которого и следует привлекать к уголовной ответственности», полученные лично им деньги от «Шатим-С» он назвал «спонсорской помощью для жителей ЛНР».

Защита настаивала на полной невиновности экс-директора, заявляя, что все его действия были законными и «он действовал исключительно в интересах руководимого им МУП УльГЭС». Защита также отмечала, что заключение контракта с единственным поставщиком проводилось в соответствии с законодательством, решение о заключении контракта «согласовывалось с руководством Ульяновска», конкурентные процедуры были, но «Шатим-С» оказалась из представленных компаний единственной, которая имеет положительный опыт работы с Минобороны РФ. Также защита отмечала, что Муртазали Гитинасулов за время своей работы улучшил финансовое состояние МУП, «а сейчас оно значительно ухудшилось» (действительно, по итогам 9 месяцев 2024 года убыток предприятия увеличился с 18 млн руб. в 2023 году до 187 млн руб., кредиторская задолженность выросла с 0,797 млрд руб. до 1,065 млрд руб.).

Гособвинитель Александр Дозоров подтвердил, что решение о заключении контракта с единственным поставщиком принимала спецкомиссия, но она состояла из сотрудников УльГЭС, и при ее работе присутствовал директор, который и давал необходимые указания, и «на комиссию были представлены, помимо “Шатим-С”, такие компании-претенденты, которые по своим показателям заведомо не соответствовали требованиям контракта».

Суд согласился с доводами обвинения, но назначил наказание значительно меньшее, чем требовал прокурор: три с половиной года колонии общего режима с лишением на два с половиной года права занимать должности в органах власти. По иску прокурора суд также взыскал с экс-директора 1,5 млн руб. нанесенного ущерба. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на квартиру Муртазали Гитинасулова в Москве.

Адвокат подсудимого Леонид Макаров (Самара) заявил, что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции. Сообщить подробности позиции защиты и конкретные возражения по доводам обвинения он отказался, сославшись на необходимость изучить приговор.

Александр Дозоров сказал «Ъ», что в целом обвинение с приговором согласно, но решение о подаче апелляционного представления будет приниматься после изучения полного текста приговора.

Супруга подсудимого Анна Потякина заявила, что в действиях следователей и прокуратуры она видит много нарушений, в связи с чем направит жалобы главе СКР и генпрокурору.

Сергей Титов, Ульяновск