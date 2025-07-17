В Таиланде секс с монахами хотят сделать уголовным преступлением

В Таиланде рассматривают возможность введения уголовной ответственности за сексуальные отношения с монахами. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на официального представителя правительства Таиланда Джираю Хоунгсаб.

Поводом для этого стало уголовное расследование, начатое полицией в отношении 35-летней Вилаван Эмсават. Ее подозревают в шантаже монахов, с которыми она вступала в интимную связь. Как сообщается, в ее телефоне полиция обнаружила более 80 тыс. интимных фото и видео с участием монахов. Предполагается, что женщина, арестованная полицией, шантажировала монахов, обещая опубликовать записи, если они ей не заплатят. В одном случае утверждается, что Эмсават требовала от потерпевшего 8 млн батов (более 19 млн руб.).

Сообщается, что уличенные в связи с монахами могут быть приговорены к крупному штрафу или тюремному заключению. В свою очередь, Высший совет сангхи Таиланда (главный орган буддийского сообщества страны) уже создал комитет, который должен выработать рекомендации по ужесточению наказания монахов за нарушение обета целомудрия.

Семён Тумайкин