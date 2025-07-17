Аэропорт Пулково с начала года обслужил 9,7 млн пассажиров

За первое полугодие 2025 года петербургский аэропорт Пулково обслужил 9,7 млн пассажиров. Чаще всего воздушная гавань отправляла самолеты в Калининград, Сочи, Казань, Екатеринбург и Новосибирск, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В структуре Смольного подвели итоги по перевозкам пассажиров за первое полугодие. Поездами пригородного сообщения воспользовались свыше 43 млн пассажиров. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 24%.

С начала сезона навигации на причалы Речного вокзала осуществили 150 судозаходов (+29%). За этот период перевозчикам и частным судовладельцам стали доступны причалы «Адмиралтейство» и «Летний сад», они открылись после модернизации.

Автобусы по междугородним и международным направлениями перевезли около 360 тыс. человек. Карта маршрутов расширилась рейсами в Казань, Печоры, Геленджик, Пензу, Мариуполь и Донецкую Народную Республику, Ставропольский край.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда «Сапсан» могут перебросить на маршруты в Минск и Воронеж после запуска ВСМ.

Татьяна Титаева