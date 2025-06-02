В июне в Уфе закроют площадь с памятником Салавату Юлаеву для реставрации

Реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе начнется 30 июня, сообщил сегодня вице-премьер Башкирии Рустем Газизов на совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

До сентября этого года продлится первый этап работ, когда памятник снимут с постамента. Конную статую будут реставрировать в специальной мастерской в Уфе с октября этого года по апрель 2027-го. Затем начнется благоустройство площади и ремонт фонтана.

На все время работ вся площадь от парковки перед конгресс-холлом «Торатау» до памятника будет закрыта.

Торжественное открытие обновленного памятника состоится в октябре 2027 года.

Памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Его создал Сосланбек Тавасиев. Чугунная статуя высотой около 10 м и весом около 40 тонн была открыта в ноябре 1967 года. Летом 2020 года после внеплановой проверки Башкультнаследия мэрию Уфы оштрафовали на 200 тыс. руб. за ненадлежащее состояние объекта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», скульптура и ее конструктивная часть находятся в аварийном состоянии. Стоимость реставрации ранее оценивали более чем в 300 млн руб. Во время работ планируется восстановить утраченный элемент упряжи — нагрудник в форме кованой бляхи из двух сердец, украшенных геометрическими узорами. Кроме этого, скульптуре вернут исторический темно-серый оттенок: в 2005 году его выкрасили в зеленый цвет.

Наталья Балыкова