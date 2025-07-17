Закатали под суд

Бывший сити-менеджер Кирова, гендиректор АО «Ярдормост» Дмитрий Драный арестован в Ярославле по обвинению в получении взяток. В его деле три эпизода, по версии следствия, он начал брать деньги от коммерческих организаций в первый год работы главой ярославского областного предприятия за благоприятствование в заключении коммерческих контрактов. Следователи предполагают, что общий размер взяток превысил 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Драный (в центре)

Фото: АО «Ярдормост» Дмитрий Драный (в центре)

Фото: АО «Ярдормост»

16 июля стало известно о задержании генерального директора АО «Ярдормост» Дмитрия Драного. Он был заключен под стражу до 14 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе областного суда. Первым о смене руководителя областного предприятия сообщило правительство области. При этом не уточнялись причины отставки господина Драного. «Исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен Малышкин Артем Андреевич. С 14 января он возглавляет Единую службу заказчика Ярославской области»,— говорилось в сообщении правительства области.

Учредителем «Ярдормоста» является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Выручка компании в 2024 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 6,8 млрд руб. Компания выступает как подрядчиком по гоударственным контрактам, так и заказчиком работ и товаров. В 2024 году «Ярдормост» выступал как поставщик по 88 госконтрактам на общую сумму 9,6 млрд руб. При этом за тот же период предприятие выступало заказчиком по 1395 контрактам на 10,2 млрд руб.

В отношении Дмитрия Драного, возглавлявшего предприятие с апреля 2023 года, следователи возбудили три уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что с ноября 2023 года до марта 2025 года Дмитрий Драный, пользуясь своим должностным положением, получал деньги от субъектов предпринимательской деятельности. Средства передавались «за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятиях условиях, а также оказании содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ». По данным прокуратуры Ярославской области, общий размер взяток превышает 10 млн руб. Уголовные дела также были возбуждены в отношении взяткодателей, но их данные не раскрываются.

Дмитрий Драный был задержан в результате оперативной разработки УФСБ и СУ СК РФ. Дело ведет Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Ярославской области.

Дмитрий Драный до работы в Ярославской области возглавлял различные предприятия в Кировской области. Ранее он был директором МУП «Гордормостстрой» города Кирова. В декабре 2010 года занимал пост заместителя главы администрации Кирова, а в мае 2011 года возглавил администрацию (сити-менеджер) и руководил ей до 2014 года. Как писал «Ъ-Приволжье», причиной увольнения стали разногласия сити-менеджера с главой города Владимиром Быковым и «общая усталость» управленца.

В августе 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградил почетной грамотой гендиректора «Ярдормоста» Дмитрия Драного за благоустройство Толгского монастыря и прилегающей территории, в котором предприятие выступило подрядчиком. При господине Драном было объявлено о преобразовании 12 филиалов АО «Ярдормост» в четыре дорожных управления и 21 производственный участок в муниципальных образованиях, что, по мнению властей, позволит улучшить координацию работы и повысить ее эффективность.

Алла Чижова