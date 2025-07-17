В Ростове на торгах продали служебные автомобили правительства

Фонд имущества Ростовской области распродал на торгах старые служебные автомобили. Они принадлежали правительству области. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставили девять автомобилей марки Lada 211440 2011 года выпуска с пробегом от 298 до 378 тыс. километров. Стоимость каждого автомобиля составляла от 133,65 тыс. руб. до 160,55 тыс. руб. Одну из машин, которая осталась последней, продали без торгов.

Самый дорогой лот ушел за 162,4 тыс. руб., а самый дешевый – за 76,41 тыс. руб. Два автомобиля остались непроданными.