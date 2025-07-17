«Росспиртпром» получил 51% в ООО «Бренд менеджмент»

Как обнаружил «Ъ» в СПАРК, крупнейший в РФ производитель спирта «Росспиртпром» приобрел долю в размере 51% в ООО «Бренд менеджмент».

По информации источника «Ъ» на алкогольном рынке, «Росспиртпром» мог получить долю через основного владельца «Бренд менеджмента» Иосифа Шальмиева. Оставшиеся 49% — у гендиректора компании Елены Ахметовой.

На «Бренд менеджмент» зарегистрировано более 30 товарных марок алкоголя, включая ромовый напиток John Silver, ликер Beatly Gin, виски Longbank, водки «Пенега» и «Икра». Продукция производится Тульским винокуренным заводом 1911.

По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, это распространенная практика, когда товарные знаки находятся на отдельной компании. Однако чтобы отдать контроль над своими брендами, нужно быть очень близкими партнерами по бизнесу, добавляет господин Московский.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ром с Тулой».