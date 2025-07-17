«Башкиравтодор» хочет признать «Сколхимпром» банкротом

Государственный дорожный подрядчик АО «Башкиравтодор» намерен обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании банкротом ООО «Сколхимпром», следует из публикации на Федресурсе. По мнению заявителя, у уфимской компании имеются признаки несостоятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Сколхимпром» является одним из крупнейших поставщиков «Башкиравтодора». В 2022 году стороны заключили 15 договоров на поставку дорожно-строительной техники, по которым «Башкиравтодор» задолжал около 1,1 млрд руб. В ходе разбирательств о взыскании задолженности стороны пришли к мировому соглашению, по которым заказчик обязался расплатиться по долгам до конца лета 2024 года.

«Башкиравтодор» выплатил часть суммы, однако 721,5 млн руб. остались непогашенными, что стало поводом для вступления «Сколхимпрома» в дело о банкротстве дорожного подрядчика. Однако позже Сбербанк добился пересмотра мирового соглашения, следующее заседание по делу о взыскании долга состоится 14 августа в арбитражном суде Башкирии.

В свою очередь, в марте «Башкиравтодор» взыскал со «Сколхимпрома» 115,2 млн руб., за непоставку оговоренного объема дизельного топлива. 11 июля решение арбитражного суда Башкирии устояло в суде апелляционной инстанции.

ООО «Сколхимпром» зарегистрировано в 2019 году в Уфе. Учредителями компании являются Эдуард Яхин и Сергей Ионин. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. По данным Rusprofile, в прошлом году убыток компании составил 719 тыс. руб. при выручке 526 млн руб.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году в Уфе в результате реорганизации одноименного госпредприятия. 59,33% акций принадлежат министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 40,6% — государственному АО «Региональный фонд». В начале 2024 года началось дело о банкротстве компании, в числе первых заявителей был «Сколхимпром», который также требует привлечь к субсидиарной ответственности топ-менеджеров и акционеров «Башкиравтодора». В мае прошлого года в компании введено наблюдение. На сегодня общая сумма требований к «Башкиравтодору» превышает 5,4 млрд руб. В прошлом году выручка организации составила 9,6 млрд руб., убыток — 719 млн руб.

Идэль Гумеров