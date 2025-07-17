В сыре бри нескольких российских брендов нашли кишечную палочку

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре бри брендов «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня».

«Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм»,— сообщили ТАСС в организации.

Специалисты изучили продукцию 20 торговых марок. Кишечная палочка не выявлена в сыре с белой плесенью брендов «Золотая птица» (на развес), «Маркет перекресток», President, Supreme, «Атон», «Нормандия», Alti, «Ko&co козы и компания», «Ришелье», White Cheese from Zhukovka, Natura selection, Montarell и Fromager d'Affinos Excellence (на развес).

При этом в продукции бренда Fromager d’Affinos Excellence выявили нарушения маркировки. Продукция продавалась на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере. В составе семи образцов (White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия») не указана плесень Geotrichum candidum. Это безопасные сырные дрожжи, однако сокрытие компонентов — нарушение законодательства.

По оценкам Роскачества, ни один сыр не соответствует всем требованиям опережающего стандарта, то есть претендентов на присвоение государственного «Знака качества» нет.