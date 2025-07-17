На строительство курорта «Новый Шерегеш» банк «Дом.РФ» выделил 10 млрд рублей

Банк Дом.РФ подписал кредитный договор на сумму 10,2 млрд руб. на строительство горнолыжного курорта «Новый Шерегеш» в Кемеровской области. Средства выданы по льготной программе поддержки туристической инфраструктуры в 2025 году, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Проект горнолыжного курорта в Кузбассе стал наиболее крупным по сумме финансирования среди остальных, по количеству номеров — реконструкция санатория «Карачарово» в Тверской области (416 номеров). Регионом, который представил больше всего проектов, получивших поддержку банка, стала Республика Дагестан — пять проектов с общим лимитом 16,6 млрд руб.

Туристический комплекс «Новый Шерегеш» строится в Таштагольском районе, у реки Карасу, с западной стороны от горнолыжного курорта «Шерегеш». При поддержке Туризм.РФ и Банка Дом.РФ в рамках проекта предусмотрено создание трех гостиниц категории «три звезды» и «четыре звезды» общим фондом 446 номеров. На территории комплекса также планируется построить канатную дорогу протяженностью 500 м. Согласно предварительной оценке, инвестиции в него превысят 42 млрд руб.

Лолита Белова