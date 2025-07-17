В Приморью импортеру вернули 21 млн руб. излишне начисленной пошлины

Приморская транспортная прокуратура выявила нарушения, допущенные Владивостокской таможней, из-за которой компания-импортер была вынуждена заплатить пошлины в необоснованно завышенном размере.

При таможенном оформлении поставок из Индии подшипников для грузовых автомобилей инспектор Владивостокской таможни усомнился в достоверности представленных компанией-импортером сертификатов и «принял решение о доначислении антидемпинговой пошлины в размере 21,6 млн руб.»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

После жалобы от предпринимателя, прокуратура провела проверку и установила, что таможня совершила ошибку. Взысканные средства компании-импортеру уже вернули.

Алексей Чернышев, Владивосток