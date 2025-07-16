Путин запустил производство машиностроительной продукции на ММК

В Магнитогорске президент России Владимир Путин дал старт работе нового цеха в ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК), входящем в состав Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Господин Рашников отметил, что объект уникален для российского машиностроения, так как закрывает значительную часть потребностей ММК и позволит поставлять импортозамещающее оборудование другим компаниям России и СНГ. Также на предприятии создано более 450 новых рабочих мест.

Новый цех ориентирован на выпуск отечественной машиностроительной продукции для металлургии, горнодобывающей промышленности и подъемно-транспортного оборудования, что позволит заместить ушедших с рынка западных производителей.

Проект планирует выпускать более 10,5 тыс. т продукции в год, около 40% которой составит оборудование российского производства. В строительство вложено 6,5 млрд руб. Здание спроектировано с применением современных архитектурных, световых и логистических решений: внутри на высоте 10 м организован экскурсионный маршрут с обзором всех этапов производства.