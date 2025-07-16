Банкротство стоит дорого

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласовала возбуждение уголовного дела о взятке в отношении судьи арбитражного суда в Воронеже. По данным Следственного комитета России, в 2021–2022 годах ее знакомый арбитражный управляющий мог приобрести ей квартиру и передать более 4 млн руб. за принятие решений по банкротным делам физического и юридического лиц. Сама судья Мальцева отрицает вину. По ее словам, управляющий мог оговорить ее, чтобы избежать уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летней судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Ее действия квалифицируются как получение взятки в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Подозрения, по данным “Ъ”, основываются на материалах сотрудников управления ФСБ по Воронежской области.

Светлана Мальцева в 2007 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2018-м была назначена судьей арбитража в Воронеже. В 2022 году квалификационная коллегия судей Воронежской области присвоила Светлане Мальцевой четвертый квалификационный класс судьи. В ее служебной характеристике было указано, что что она «добросовестна, пунктуальна, требовательна и принципиальна», а показатель качества отправления правосудия в 2019–2022 годах не опускался ниже 99,7%.

Согласно картотеке арбитражных дел, в производстве госпожи Мальцевой находятся в основном банкротные дела. Последний материал поступил к ней на рассмотрение 26 июня, на этой и следующей неделе запланированы заседания с ее участием.

О наличии претензий к работе госпожи Мальцевой стало известно летом прошлого года.

В июне в Воронеже следователи задержали арбитражного управляющего «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Владимира Коликова по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Тогда Ленинский райсуд Воронежа заключил его под стражу в закрытом режиме. Как объясняли “Ъ” собеседники в юридической сфере, это было связано с тем, что в материалах дела фигурировал неназванный «представитель арбитражного суда», которому арбитражный управляющий передавал незаконное вознаграждение за вынесение решения по банкротному делу юридического лица. Речь, по информации источников “Ъ”, шла именно о судье Мальцевой. В арбитражном суде тогда не комментировали дело.

Через два месяца после задержания господина Коликова перевели под домашний арест из-за его активного сотрудничества со следствием. По данным “Ъ”, расследование уголовного дела 41-летнего арбитражного управляющего сейчас продолжается, в нем до сих пор фигурирует неустановленный «представитель арбитражного суда».

Как пишет издание «Право.ru» со ссылкой на обнародованные на заседании ВККС материалы следствия, в 2021 году судья могла получить от управляющего 250 тыс. руб. за принятие решения по делу о банкротстве физического лица, а в 2022-м — 4 млн руб. за решение по делу о несостоятельности юридического лица. Также, как считают в Следственном комитете, арбитражный управляющий также якобы приобрел для судьи квартиру.

На заседании ВККС выступила сама судья Мальцева. Она не отрицала знакомства с Владимиром Коликовым, однако заявляла, что он оговорил ее, чтобы избежать уголовного дела.

По словам судьи, в показаниях управляющего много противоречий, а никаких доказательств дачи ей взятки, кроме его слов, нет. Также Светлана Мальцева подчеркнула, что доход позволяет ей самостоятельно приобрести квартиру, а в деньгах управляющего она не нуждалась. В данный момент в ее адрес якобы поступают угрозы, а в СМИ о ней распространяется ложная информация. После заседания ВККС судья не ответила на сообщение “Ъ” с просьбой прокомментировать публикацию о деле в отношении нее.

Сергей Толмачев, Воронеж