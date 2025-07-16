Резников Андрей Алексеевич

Родился в 1973 году в Москве. В 1996 году окончил Московский институт стали и сплавов, получив специальность инженера-металлурга в области физики металлов. Начинал свою карьеру в качестве научного сотрудника. На протяжении многих лет был директором по развитию Гжельского фарфорового завода.

С 2022 года и по настоящее время является совладельцем и управляющим партнером компании ООО «Моторинвест». Любит активные виды спорта: горные лыжи, виндсерфинг, велоспорт, каякинг. Предпочитает путешествовать по Волге и Алтаю.