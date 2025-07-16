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Коммерсантъ FM
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Силуанов анонсировал продажу ЮГК

Власти планируют продать компанию, которая управляет «Южуралзолотом», перешедшую в собственность государства, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Речь идет про ООО «Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний"».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам министра, гособъекты переоцениваются для дальнейшего использования и передаются новым собственникам для эффективной работы. «Государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов»,— сказал министр (цитата ТАСС).

Он добавил, что большая часть таких объектов уже реализована. В прошлом году от их продажи в бюджет поступило более 100 млрд руб. В этом году ожидается аналогичная сумма. 15 июля Росимущество стало владельцем 100% уставного капитала УК ЮГК.

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