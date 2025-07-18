Степу Семерджаняна прооперируют в июле

11 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ставрополье» мы рассказали историю 12-летнего Степы Семерджаняна из Ставропольского края («Прошел уже немало», Евгения Васильева). У Степы несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Мальчик перенес долгое лечение, в его бедра и голени установили раздвижные штифты. Степа окреп, смог передвигаться с помощью ходунков. Сейчас штифт в правой голени перестал поддерживать кость, его надо заменить на новый. Но оплатить дорогую операцию семья мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Анжелика, мама Степы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Степа Семерджанян

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 11 июля 6455 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Ставрополье», «Ярославия», «Липецк», «Иртыш» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 29 компаний исчерпывающе помогли 49 детям, собрано 42 343 286 руб.