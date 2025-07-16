Совфед одобрил закон о «заморозке» результатов ЕГЭ на время армейской службы

Совет федерации одобрил закон, «замораживающий» срок результатов ЕГЭ на время службы в армии. Мера распространяется на военнослужащих срочной службы, мобилизованных и контрактников.

Поправки к закону «Об образовании» Госдума приняла во втором и третьем чтениях 8 июля. На рассмотрение они были внесены весной 2024 года группой депутатов ЛДПР. Они указывали, что призванные на службу (в том числе по мобилизации) «поставлены в менее благоприятные условия» при поступлении в вузы, поскольку результаты ЕГЭ действуют пять лет. Депутаты отмечали, что возможность «заморозить» срок действия сертификата ЕГЭ «будет справедливой в первую очередь по отношению к участникам СВО».

В апреле ЛДПР внесла аналогичную инициативу о сохранении результатов школьных олимпиад на срок военной службы. 10 июня проект прошел первое чтение.

Полина Мотызлевская