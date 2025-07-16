На юге России ожидается новый пик потребления электроэнергии летом 2025 года

Министерство энергетики спрогнозировало, что летом 2025 года потребление электроэнергии на юге России достигнет новых рекордных значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, спрос на электроэнергию на юге России каждые полгода бьет рекорды.

«В прошлом году был большой рекорд летнего сезона. <…> Вот осенне-зимний период [текущего года] мы прошли, и в осенне-зимнем периоде мы получили пик потребления больше, чем прошлым летом. В этом году планируем, что в этот весенне-летний период будет еще больше пик потребления», — отметил министр.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 13 июля на Дону был зафиксирован новый исторический максимум энергопотребления — 3,5 тыс. МВт. В этот день среднесуточная температура составила +31,9 °С, что стало причиной повышенной нагрузки на электросети. Предыдущий рекорд отмечался 7 августа 2023 года и составил 3,4 тыс. МВт при +29,7 °С.

Наталья Белоштейн