В Ростовской области зафиксирован новый исторический максимум энергопотребления
На Дону 13 июля зафиксировали новый исторический максимум энергопотребления — 3,5 тыс. МВт. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные ростовского РДУ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В этот день среднесуточная температура составила +31,9 °С , что стало причиной повышенной нагрузки на электросети. Предыдущий рекорд отмечался 7 августа 2023 года и составил 3,4 тыс. МВт при +29,7 °С.
В ведомстве отметили, что этот показатель свидетельствует о значительном росте потребления электроэнергии в регионе в связи с установившейся аномальной жарой.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что накануне для восстановления электроснабжения Таганрога потребовалось десять дизель-генераторов.