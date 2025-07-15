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В Ростовской области зафиксирован новый исторический максимум энергопотребления

На Дону 13 июля зафиксировали новый исторический максимум энергопотребления — 3,5 тыс. МВт. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные ростовского РДУ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этот день среднесуточная температура составила +31,9 °С , что стало причиной повышенной нагрузки на электросети. Предыдущий рекорд отмечался 7 августа 2023 года и составил 3,4 тыс. МВт при +29,7 °С.

В ведомстве отметили, что этот показатель свидетельствует о значительном росте потребления электроэнергии в регионе в связи с установившейся аномальной жарой.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что накануне для восстановления электроснабжения Таганрога потребовалось десять дизель-генераторов.

Наталья Белоштейн

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