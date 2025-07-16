Шведская хроника

Чемпион Англии «Ливерпуль», похоже, всерьез нацелился на вторую за лето крупную по любым меркам покупку. Клуб заинтересовался форвардом «Ньюкасла» и сборной Швеции Александром Исаком и готов заплатить за него от 120 млн до 130 млн фунтов. Если сделка состоится, он займет третье место в перечне наиболее дорогостоящих футболистов всех времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма трансфера Александра Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» может стать рекордной для британского футбола

Фото: Alex Dodd / CameraSport / Getty Images Сумма трансфера Александра Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» может стать рекордной для британского футбола

Фото: Alex Dodd / CameraSport / Getty Images

О том, что «Ливерпуль», уже потративший этим летом €125 млн (около 108 млн фунтов) на атакующего полузащитника Флориана Вирца, готовит новый громкий трансфер, сообщили практически все британские медиаресурсы. На этот раз действующий чемпион Англии проявляет интерес к главной звезде «Ньюкасла» — шведскому нападающему Александру Исаку. По данным The Telegraph, «Ливерпуль» предлагает за него 120 млн фунтов. По информации The Times и BBC, речь идет о еще более внушительной сумме — 130 млн фунтов.

Больше денег за всю историю футбола выкладывали лишь за двух игроков. Это Неймар (€222 млн за переход из «Барселоны» в ПСЖ) и Килиан Мбаппе (€180 млн; «Монако» — ПСЖ).

Причина, по которой «Ливерпуль» готов тратиться, ясна: клубу не хватает классного центрфорварда. Игрок, для которого эта позиция считается профильной, в составе один-единственный — уругваец Дарвин Нуньес. И для больших задач он, видимо, не годится. Три сезона подряд южноамериканец испытывал большие проблемы с реализацией моментов: из-за его расточительности «Ливерпуль», если верить продвинутой статистике, недосчитался 15 голов. Этим летом он может продолжить карьеру в другой команде (по информации The Athletic, Нуньесом интересуются «Наполи» и саудовские клубы).

Александр Исак — идеальный кандидат на замену уругвайцу. Швед в расцвете сил (в сентябре ему исполнится 26 лет), в Англии играет уже три года, причем играет достаточно успешно. В дебютном сезоне, почти половину которого он лечил травму бедра, Исак отличился 10 раз в 22 матчах чемпионата и помог «Ньюкаслу» впервые за 20 лет выйти в Лигу чемпионов — самый престижный еврокубок. С тех пор из-за повреждений пропустил не так много и два сезона подряд финишировал среди лучших бомбардиров премьер-лиги. В позапрошлом первенстве стал третьим с 21 мячом в 30 играх, в прошлом — вторым с 23 голами в 34 матчах. А его победный гол в мартовском финале Кубка Английской лиги (как раз в ворота «Ливерпуля») принес «Ньюкаслу» первый за 70 лет крупный трофей.

На самом деле эффективность в завершении моментов — далеко не единственное достоинство Александра Исака.

Швед здорово использует свой рост — 192 см — при борьбе в воздухе. При этом он быстр, ловок, хорош на мяче. Серьезную угрозу несут и его смещения на фланги. Он обладает приличным дальним ударом, прекрасно действует без мяча: прессингует, открывается. Наконец, он отлично пасует, полезен в подыгрыше.

Словом, у «Ньюкасла», вернувшегося после годичного перерыва в Лигу чемпионов (прошлый сезон он завершил на пятой строчке), достаточно причин, чтобы удержать нападающего. Источник из руководства команды сообщил The Telegraph, что игрока постараются сохранить «во что бы то ни стало». А до этого газета писала о довольно жестких финансовых требованиях со стороны клуба с северо-востока Англии. Как выяснилось, чтобы просто вовлечь «Ньюкасл» в переговоры, нужно предложить «сильно за» 150 млн фунтов.

И все вроде бы ничего: сам Александр Исак никогда не говорил, что планирует уйти, а его окружение, по выражению The Telegraph, «не ждет, что он внезапно потребует трансфера». Действующий контракт шведа истекает только летом 2028 года, то есть и торговаться «Ньюкаслу» должно быть удобно.

Однако «Ливерпуль» оказывает довольно серьезное давление.

Даже если подписать Исака не удастся, он готов «уколоть» «Ньюкасл» на другом рынке: переманить 23-летнего француза Юго Экетике из франкфуртского «Айнтрахта». Этот молодой нападающий провел первый по-настоящему успешный во взрослой карьере сезон с 34 результативными действиями в 44 матчах, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, подскочила за год с €20 млн до €75 млн. Очень многие СМИ сообщали, что чрезвычайно похожий по игровому стилю на Исака Экетике является для «Ньюкасла» трансферной целью номер один. Однако в списке приоритетов он все же должен быть гораздо ниже уже испытанного на высочайшем уровне шведа.

Роман Левищев