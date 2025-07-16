Экс-полицейского из Нефтекамска приговорили к девяти годам колонии

Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшему оперуполномоченному отделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ (с дислокацией в Нефтекамске), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к девяти годам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2023 года фигурант уголовного дела получил от учредителей компании-перевозчика 8 млн руб. за покровительство, информирование о предстоящих проверках и незаконные действия, связанные с проверками конкурентов. Кроме того, в феврале-марте 2024 года он похитил деньги и драгоценные изделия на сумму более 12 млн руб., принадлежащие 62-летней уфимке Галине Маломожновой. Оперативник убедил пенсионерку, что ее «заказали». Получив от нее согласие на участие «в оперативных мероприятиях», он потребовал у уфимки 15 млн руб., необходимых, по его словам, для задержания с поличным заказчика преступления. Пенсионерка заложила квартиру, дом и автомобиль, оформила кредит, отдала полицейскому золотые украшения. Всего, по данным следствия, экс-полицейский получил более 12 млн руб. Все это время потерпевшая проживала на «оперативной квартире», носила на себе GPS-трекер и ни с кем не общалась.

Для обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на квартиру подсудимого наложили арест.

Майя Иванова