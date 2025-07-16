В Самарской области созданы публичные точки доступа к Wi-Fi

Публичные точки доступа к интернету появились на территории Самарской области. Их оборудовали компании-провайдеры в связи с действующими ограничениями на работу мобильной сети. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Михаил Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С адресами точек доступа Wi-Fi, работа которых системно налаживается, можно ознакомиться на сайте минцифры Самарской области. Ранее на территории региона из-за угрозы атаки вражеской беспилотной авиации были введены ограничения на работу мобильного интернета.

Аналогичные ограничения по этой же причине действуют и в Оренбуржье, где также оборудованы точки доступа Wi-Fi и сформирована их карта.

Георгий Портнов