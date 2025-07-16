Судья Тришкин ушел в отставку после разрешения возбудить дело против него

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин направил просьбу об отставке в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС). Это произошло после того, как коллегия разрешила СКР возбудить уголовное дело против работника правосудия. Как сообщил ТАСС, ВККС удовлетворила прошение судьи.

Правоохранители хотят привлечь господина Тришкина по статье о причинении среднего вреда здоровью. В августе 2024 года у судьи возник дорожный конфликт с водителем такси. Тогда он выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета.

Сам судья заявил, что в момент конфликта был в подавленном настроении из-за внесения его в украинскую базу «Миротворец». По его словам, пистолет он нашел за два дня до происшествия на дороге. При этом фигурант сомневался в пригодности оружия и планировал сдать его в полицию.

Во время заседания господин Тришкин подчеркнул, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. В частности, он предлагал полностью возместить ему ущерб. Судья просил ВККС отказать в возбуждении дела.

О планах председателя СКР Александра Бастрыкина привлечь судью к ответственности «Ъ» сообщил 7 июля. Господин Тришкин предлагал заплатить 600 тыс. руб., и потерпевший изначально согласился. Однако после обращения к адвокату он потребовал увеличить сумму компенсации до 6 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военного судью подвел дорожный конфликт».

Никита Черненко