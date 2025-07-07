Военного судью подвел дорожный конфликт

Как стало известно “Ъ”, судью 2-го Западного окружного военного суда (2-й ЗОВС) Альберта Тришкина, рассмотревшего множество дел террористической направленности, могут самого привлечь к уголовной ответственности. С соответствующим представлением в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) обратился председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По предварительным данным, речь идет о дорожном конфликте, в результате которого судья нанес травмы оппоненту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вопрос о рассмотрении представления Александра Бастрыкина появился в предварительной повестке дня ВККС 4 июля. Согласно информации, размещенной на сайте коллегии судей, глава СКР просит привлечь господина Тришкина к уголовной ответственности по п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК (причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений, на почве ненависти к социальной группе, с применением оружия, предусматривает до пяти лет лишения свободы). Просьбу председателя СКР рассмотрят 16 июля.

В ВККС и Следственном комитете не стали сообщать подробности дела. Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного суда сообщил, что у господина Тришкина случился конфликт на дороге. При этом судья «принес пострадавшему глубочайшие извинения» и предложил 600 тыс. руб. компенсации.

Изначально потерпевший согласился, но после обращения к адвокату потребовал увеличить отступные до 6 млн руб. Эта сумма показалась судье чрезмерной.

Напомним, согласно законодательству, судьи являются спецсубъектами, обладают неприкосновенностью, а уголовные дела в отношении них возбуждаются строго в соответствии с определенной процедурой. Инициировать уголовное преследование судьи может только глава Следственного комитета и только с согласия ВККС. Если же речь идет о судье Конституционного суда (КС), разрешение на возбуждение дела необходимо получить и у самого КС. Взятие таких фигурантов под стражу также требует разрешения ВККС, при этом рассматривать вопрос должна судейская тройка, а не один председательствующий, как это бывает в других случаях.

Господин Тришкин ранее занимал должность заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы, во 2-й Западный окружном военный суд он перешел в 2016 году. Отметим, что в настоящее время во 2-м ЗОВС рассматривают наиболее резонансные уголовные дела о преступлениях террористической направленности, в том числе и в отношении украинских военнослужащих, участвовавших в нападении на Курскую область. Именно в этот суд недавно Генпрокуратура направила для рассмотрения дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Сам Альберт Тришкин за последние три года рассмотрел 60 дел, около 90% из которых касались преступлений террористической направленности. Причем если за первый год он вынес 12 приговоров, то во втором их было уже 25, а за прошедшее полугодие судья успел рассмотреть 23 дела, еще по двум процессы продолжаются. В частности, Альберт Тришкин с апреля 2025 года рассматривает дело об оправдании терроризма против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова (включен в реестр экстремистов и террористов). Его задержали в январе 2024 года за посты в своем Telegram-канале. 23 апреля по делу назначили повторную лингвистическую экспертизу.

Если ВККС разрешит привлечь Альберта Тришкина к уголовной ответственности и ему будет вынесен обвинительный приговор, это не повлияет на ход рассматриваемых им дел и не приведет к пересмотру старых, отметил источник “Ъ”.

Это связано с тем, что преступление, в котором подозревают судью, не связано с его работой.

Никита Черненко