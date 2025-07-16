Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

В ближайшее время не планируется телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Но он может очень быстро быть организован»,— отметил представитель Кремля.

С января этого года, когда Дональд Трамп вступил в должность президента США, он провел шесть телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Последний звонок состоялся 3 июля, после чего Дональд Трамп раскритиковал Россию за отсутствие прогресса в решении российско-украинского конфликта. По словам президента США, он провел «хорошие разговоры» с российским коллегой, но результатов это не приносит.

Лусине Баласян