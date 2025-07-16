Коллегия судей разрешила завести дело на стрелявшего в таксиста судью Тришкина

Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении уже бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Сегодня он подал прошение об отставке, оно было удовлетворено. Причиной разбирательства и последующей отставки стал прошлогодний дорожный конфликт, в ходе которого судья ранил таксиста из пистолета. Господин Тришкин утверждает, что оружие нашел случайно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С представлением о возбуждении дела в ВККС ранее обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. Теперь коллегия разрешила расследовать «причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ), передает ТАСС.

Альберт Тришкин заявил, что нашел травматический пистолет возле гаражей за два дня до инцидента. Он уверяет, что планировал сдать оружие в полицию, но не успел и спонтанно применил его во время конфликта. По словам судьи, он просто показал таксисту этот пистолет, чтобы испугать, но шофер попытался выхватить его. «После инцидента я избавился от этого оружия»,— добавил господин Тришкин.

Судья работал во 2-м Западном окружном военном суде с 2016 года. За последние три года он рассмотрел 60 дел, около 90% из которых касались преступлений террористической направленности.

Подробности — в материале «Ъ» «Военного судью подвел дорожный конфликт».