Сегодня исполняется 50 лет председателю комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Пахомову

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Пахомов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета по строительству Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марк Геллер:

— Сергей Александрович, от имени комитета «Опоры России» по строительству и от себя лично поздравляю вас с юбилеем! Ваш путь в отрасли — пример высочайшего профессионализма и преданности делу. На посту председателя ключевого думского комитета вы не просто решаете сложнейшие задачи строительства и ЖКХ — вы задаете вектор развития всей отрасли, находя разумный баланс между интересами государства, общества и бизнеса. Ваша способность видеть перспективу и находить нужные решения вдохновляет и заслуживает глубокого уважения. Ваш опыт и принципиальная позиция — огромный вклад в создание устойчивой правовой среды для строительного комплекса России. Мы в «Опоре России» ценим ваше внимание к нашим инициативам и готовность к диалогу. Желаем вам крепчайшего здоровья и неиссякаемой энергии. Новых свершений и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»