Защита экс-мэра Владивостока заявила отвод судье по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

В ходе начавшегося 16 июля в Ленинском районном суде Владивостока рассмотрении по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру города Владимиру Николаеву, его адвокат Александр Бондаренко заявил отвод судье Виктории Аскерко.

По мнению господина Бондаренко, в ходе состоявшихся 2 и 4 июля предварительных заседаниях судья Аскерко допустила процессуальные нарушения, «которые являются бесспорным основанием для последующей отмены судебного решения». По словам адвоката, не был должным образом решен вопрос о возможности начала предварительного судебного заседания в отсутствие значительного числа ответчиков — юридических лиц. По данным защиты, они не были своевременно уведомлены о начале процесса. Адвокат Бондаренко считает, что это дает повод для сомнений в беспристрастности председательствующей по делу.

Представитель Генпрокуратуры претензии защиты назвал «необоснованными». Судья Аскерко собственный отвод отклонила.

Напомним, стоимость имущества, которое Генпрокуратура требует изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родных, превышает 7,6 млрд руб.

В рамках антикоррупционного иска надзор просит обратить в доход государства свыше 830 объектов собственности, незаконно полученный градоначальником с использованием должностного положения. В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество ответчиков, а также на доли в различных компаниях и банковские счета.

Ответчики иск Генпрокуратуры не признают.

Алексей Чернышев, Владивосток