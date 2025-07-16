ФСБ изъяла 32 тонны нелегального алкоголя в Новосибирской области

В ходе совместной операции Управления ФСБ России по Новосибирской области и МРУ Росалкогольтабакконтроля по СФО было изъято более 32 тонн поддельного алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в гараже жителя Черепанова силовики обнаружили свыше 1,5 тыс. литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих обязательной маркировки. Еще 220 литров спиртосодержащей продукции находилось в канистрах и пластиковых бутылках. По данным чекистов, контрафактный алкоголь злоумышленник планировал сбыть на территории сибирского региона.

В Куйбышеве, в одном из складских помещений, правоохранители обнаружили 30 тыс. литров контрафактного пива, пивных напитков и сидра. Хранение осуществлялось без сопроводительных документов, фиксации в ЕГАИС и частично без обязательной маркировки средствами идентификации «Честный знак», отметили в силовом ведомстве.

Контрафактная продукция передана на спецхранение и в дальнейшем будет уничтожена, говорится в сообщении УФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов незаконного бизнеса.

Михаил Кичанов