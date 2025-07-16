Госдума поддержала в I чтении обязанность сообщать о вреде энергетиков в рекламе

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий с 1 сентября этого года в рекламе энергетиков предупреждать об их вреде. Законопроект опубликован в базе Госдумы.

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе» в части установления особенностей рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Продолжительность предупреждения в рекламе должна составлять не менее 3 секунд на радио, не менее 5 секунд в телерекламе, кино- и видеоконтенте, занимая при этом не менее 7% площади кадра. В других видах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.

За нарушение указанных требований будут нести ответственность рекламодатель и распространитель рекламы.