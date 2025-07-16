Трамп считает, что Путин хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. Господин Трамп также сообщил, что не общался с Владимиром Путиным после заявлений 14 июля.

«Он часто говорил, что хочет мира. …Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней»,— сказал он журналистам.

14 июля президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».