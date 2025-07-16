Госдума приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за навязывание услуг

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, увеличивающий штрафы для должностных и юридических лиц за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг до заключения договора. Законопроект был внесен в парламент в конце мая.

Проект предлагает повысить штрафы: для должностных лиц с текущих 2-4 тыс. руб. до 100-300 тыс. руб.; для юридических лиц с 20-40 тыс. руб. до 250 тыс.—1 млн руб. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Штрафы применяются за навязывание потребителю дополнительных платных товаров, работ или услуг до заключения договора, без которых нельзя приобрести основной товар, а также за включение в договор условий, обязывающих согласиться на дополнительные услуги для покупки основного товара.

Согласно проекту, потребитель также может отказаться от оплаты навязанных товаров или услуг, а при их оплате — потребовать возврата денег.