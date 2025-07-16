Загрузка отелей Москвы упала до 70% из-за роста цен

В первой половине 2025 года средняя загрузка гостиниц Москвы снизилась на 3,2 п. п. в годовом выражении, до 70%, сообщает Hotel Advisors. Основная причина — рост цен на номера, что вынуждает туристов чаще выбирать краткосрочную аренду квартир.

Сильнее всего просели трехзвездочные отели (–7 п. п., до 71%), тогда как в сегменте 4–5* снижение составило 2 п. п. (до 73% и 66% соответственно). По данным Nikoliers, средняя цена номера выросла на 12,4%, до 10,4 тыс. руб./сутки.

Спрос смещается в сторону апартаментов: в июне 2025-го предложение квартир на посуточной аренде выросло на 28%, отмечает «Авито.Путешествия». Одновременно замедлился ввод новых гостиниц (+2% за полгода, до 25,4 тыс. номеров, данные NF Group).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Москва освобождает номера».