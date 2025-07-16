Москва освобождает номера

В первой половине 2025 года средняя загруженность гостиниц Москвы сократилась на 3,2 процентного пункта год к году, до 70%. Это связано с ростом цен на размещения в отелях, происходящим на фоне стабильного в последнее время роста турпотока в российскую столицу. Часть гостей города теперь в целях экономии останавливаются в квартирах, сдаваемых в краткосрочную аренду.

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В январе—июне 2025 года средняя загруженность в отелях Москвы составила 70%, что меньше на 3,2 процентного пункта (п. п.) год к году, следует из данных Hotel Advisors в выборке консалтинговой компании Nikoliers.

Самое заметное сокращение консультанты зафиксировали в трехзвездных гостиницах — на 7 п. п., до 71%.

— на 7 п. п., до 71%. Не такое значительное уменьшение — на 2 п. п. год к году — наблюдалось в сегменте отелей уровня четыре и пять звезд.. Показатели снизились соответственно до 73% и 66%.

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Снижение средней загрузки в гостиницах Москвы — следствие продолжающегося роста цен на размещение, отмечает руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. По его подсчетам, средняя цена номера за первую половину 2025 года выросла на 12,4% год к году, до 10,4 тыс. руб. в сутки. За этот период стоимость уменьшилась только в экономсегменте — на 6,4% год к году.

Рост среднего чека при бронировании отелей фиксирует и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. По его словам, показатель растет из-за спроса на более дорогие номера и дополнительные услуги. Сервис, в свою очередь, дорожает вслед за стоимостью рабочей силы и эксплуатационных расходов, поясняет гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

Стоимость номеров в столичных отелях близка к пику, и гости российской столицы стали сокращать время пребывания, бронируя номера на меньший срок, поясняет руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова. Сложившаяся ситуация заставляет туристов переориентироваться на посуточную аренду квартир, отмечает замдиректора отдела стратегического консалтинга CORE.XP Никита Курносов. По итогам июня 2025 года объем предложения квартир для краткосрочной аренды увеличился на 28% год к году, подсчитали в «Авито Путешествиях».

Туристы все чаще выбирают аренду квартиры, поскольку доступных для бронирования номеров недостаточно. Объемы ввода гостиничной недвижимости в Москве замедляются: только по итогам первой половины 2025 года объем предложения вырос всего на 2% год к году, до 25,4 тыс. номеров, подсчитала директор департамента консалтинга и аналитики консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова. Особенно остро этот дефицит ощущается в период пикового спроса: например, на майских праздниках популярность краткосрочной аренды квартир в Москве выросла на 14% год к году, подсчитал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Господин Ефимов обращает внимание на то, что разница в стоимости зарубежных путешествий и поездок внутри России постепенно сокращается.

Из-за этого увеличивается выездной турпоток, однако падает загрузка российских отелей. Интерес к зарубежным бронированиям растет: количество туров, забронированных на лето, увеличилось на 16–26% год к году (см. “Ъ” от 29 мая). Менее активны стали иностранные туристы, которые ранее формировали устойчивый спрос на гостиницы в Москве. По данным Росстата, число въездных поездок в январе—июне 2025 года снизилось на 20% год к году.

По прогнозам Алексея Ефимова, если цены на размещение продолжат расти, это отразится на спросе. Туристы, вероятнее всего, продолжат выбирать краткосрочную аренду квартир вместо бронирования номера в столичной гостинице, добавляет Олег Германенко.

София Мешкова