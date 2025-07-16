Менингококк мигрировал в Россию

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 15 июля, комитет Госдумы по охране здоровья обсудил проблему распространения менингококковой инфекции. Поводом для совещания стали тревожные эпидемиологические данные, которые представил доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев (ЕР). Он сообщил, что в России наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости этой опасной инфекцией. За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения (из которых 948 приходится на взрослых). Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менингококковую инфекцию вызывают бактерии Neisseria meningitidis. В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30% случаев развиваются тяжелые осложнения: острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса—Фридериксена), ДВС-синдром, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия. Иногда врачам в ходе лечения приходится прибегать к ампутации конечностей. Чаще всего инфекция распространяется в закрытых коллективах; основную группу риска составляют дети в возрасте до пяти лет.

Российская медицинская статистика показывает рост заболеваемости инфекцией с 2016 по 2019 год (см. график на стр. 5). Затем видно резкое снижение — оно вызвано мерами социального дистанцирования в период пандемии коронавируса. С 2021 года снова наблюдается рост. Летальность заболевания сохраняется на уровне 15%, подчеркнул господин Румянцев, а в отдельные годы этот показатель достигал 22%. При этом объемы иммунизации населения сокращаются: число привитых снизилось с 841 тыс. в 2023 году до 518 тыс. в 2024 году, привел данные депутат.

Отметим, вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно. В отдельных субъектах — например, в Москве — она входит в региональные календари и проводится по эпидпоказаниям в случае вспышки.

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«У нас в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения должны быть введены в календарь еще пять вакцин. Мы сегодня имеем в календаре одиннадцать вакцинаций, а должно быть шестнадцать,— сказал Александр Румянцев.— И вот среди этих пяти вакцинаций менингококковая является наиболее значимой для населения».

Менингококковая инфекция традиционно считалась детской проблемой, напомнил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов. При этом летальность у взрослых выше, чем у детей: в среднем — 16%, а в группе людей старше 60 лет — до 30%.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев указал, что на Москву приходится более 50% выявленных в России случаев болезни.

В 2025 году за пять месяцев было выявлено 124 ребенка и 698 взрослых с менингококком. При этом впервые заболеваемость среди взрослых на 100 тыс. населения оказалась выше, чем заболеваемость среди детей. «С точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся. Но вторая часть проблемы — мигранты — это вопрос риторический,— посетовал господин Ртищев.— Хотя в хостелах, где были выявлены очаги, проводилась вакцинация. Но миграционные потоки — это меняющиеся группы людей. И вакцинация одной из них не приведет к долгосрочным последствиям». По словам врача, в такой ситуации не стоит ждать положительных изменений.

В ходе совещания Владимир Чуланов назвал «абсолютным приоритетом» включение в Национальный календарь прививок детей, подростков и солдат-срочников. Взрослых же нужно охватить иммунизацией за счет расширения календаря прививок по эпидемиологическим показаниям. «В этом случае бюджеты регионов должны взять на себя некое бремя расширения этого календаря,— сказал он.— И, несомненно, учитывая те особенности, которые были названы выше, было бы правильно, чтобы работодатели взяли на себя вакцинацию приглашенных работников».

Наталья Костарнова