Минфин увеличит налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на семью с детьми до 1 млн рублей

Минфин России внес поправки в Налоговый кодекс, согласно которым сумма налогового вычета по долгосрочным сбережениям для обоих родителей увеличится до 1 млн рублей. Изменение суммы вычета коснется всех взносов по продуктам долгосрочных сбережений.

«Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн рублей, в том числе для каждого родителя – 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Минфин подчеркнул, что возраст ребенка не должен превышать 18 или 24 лет, если он учится на очной основе.