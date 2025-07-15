Ростовским полицейским компенсируют суммы взяток, от которых они отказались

Сотрудникам полиции в Ростовской области начали выплачивать суммы взяток, от которых они отказались. Полицейским возвращают ровно столько, сколько предлагал взяткодатель, уточнил начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий»,— рассказал господин Речицкий «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в отношении тех, кто предлагает взятки, возбуждается уголовное дело. За последние два месяца в регионе возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ.

По словам господина Речицкого, за шесть месяцев 2025 года ГУ МВД по региону выявило 767 коррупционных преступлений. Также было пресечено 260 случаев взяточничества, о 135 из которых заявили сотрудники полиции.