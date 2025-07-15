Бывший военный строитель арестован по делу об особо крупном мошенничестве

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца советнику генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадиму Выгулярному, в прошлом поочередно возглавлявшему Главное военно-строительное управление (ГВСУ) №16 Минобороны (ликвидировано в 2017 году) и ГВСУ №8 Минобороны (ликвидировано в рамках реорганизации структурных подразделений военного ведомства). Следственные органы МВД инкриминируют Вадиму Выгулярному особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По некоторым данным, речь может идти об исполнении контрактов по строительству военных объектов в Новосибирской области компанией «Сибирьпромгрупп», которую бывший военный строитель возглавил после увольнения из ГВСУ. Общая сумма контрактов, по некоторым данным, составляла 3 млрд руб., а претензии следствия могут касаться 2 млрд руб.

Александр Александров