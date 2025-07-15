Beyonce лишилась самого дорогого

У Beyonce украли жесткие диски с еще не вышедшей музыкой. Неизвестные взломали автомобиль, которым пользовались один из ее танцоров и хореограф, пишет ABC News. По информации издания, инцидент произошел еще 8 июля в Атланте. Из машины были украдены два чемодана с личными вещами, включая ноутбуки, дизайнерскую одежду, диски с музыкой и видеоматериалами для ее концертов. Все это произошло во время тура Beyonce в поддержку альбома Cowboy Carter. В июне шоу певицы в Хьюстоне посетили больше 100 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По данным американских СМИ, полиция сняла отпечатки пальцев с машины и отследила момент взлома по камерам. Личности подозреваемых пока не установлены. Впрочем, все это может оказаться пиар-ходом со стороны Beyonce, говорит музыкальный журналист Александр Кондуков: «Я вообще не понимаю, чем сейчас Beyonce, честно говоря, занимается, потому что у нее свои шоу, свои дела. Довольно сложно предугадать, что у женщины такого масштаба и такого уровня звездности, богатства вообще на уме происходит.

Сейчас, конечно, любой инфоповод очень ценен, и все отвлекаются от процесса вокруг Пи Дидди, где ее муж тоже частично был замешан. Например, легкий криминал: украли жесткий диск.

Это печальное событие для любого артиста, потому что многие музыканты по старинке работают. Например, русские некоторые принципиально не меняют компьютеры с 2012 года. А вот у Beyonce, например, жесткий диск. То есть это много говорит о том, что она помнит о старых добрых временах, и, видимо, ее фанаты тоже должны это помнить.

В последнее время она записывает кантри-музыку, не очень популярную, популярна она только у своих каких-то хардкорных поклонников, которые боготворят старые ее хиты. Может, и пиар-ход, может быть, и нет. Совершенно не понимаю, как похитители могут монетизировать этот жесткий диск. Если ты загрузишь все в интернет, тебе тут же прилетит блок от YouTube или любого другого сервиса, который уже и голос Beyonce определит. Есть какие-то сумасшедшие фанаты, которым можно, наверное, это продать, возможно, богатые».

СМИ пишут, что кража дисков станет ощутимым ударом для Beyonce. Впрочем, самим злоумышленникам записи вряд ли принесут какую-то выгоду, полагает исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов: «Никакого смысла нет, только если потребовать выкуп, а дальше артистка или ее менеджеры будут принимать решение. Потому что Beyonce относится к той категории артистов, которые когда-нибудь все свое невыпущенное удачное успешно продадут. Даже если они напечатают 1 млн пиратских копий этих CD, будем честны, скорее всего, у поклонников уже не осталось устройств, на которых они могут послушать CD, а печатать винил очень дорого.

Выложить на стриминговые платформы легальные это не получится, все будет заблокировано. Поэтому не вижу никаких способов монетизации: или выкуп, или нанесение морального вреда.

Может быть, эти люди обучат искусственный интеллект на невыпущенных треках, и он это переработает, будет создана какая-то искусственная интеллектуальная Beyonce. Но мне кажется, что мы как-то очень все усложняем».

Официальные представители Beyonce пока не комментировали инцидент. Тур Cowboy Carter близится к завершению. 14 июля певица провела последнее выступление в Атланте и теперь даст еще два концерта в Лас-Вегасе. В прошлом году за альбом Cowboy Carter Beyonce получила «Грэмми».

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Ульяна Горелова