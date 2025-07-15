Госдума в первом чтении одобрила ужесточение ответственности для иноагентов

Законопроект, который позволит привлекать иноагентов к уголовной ответственности при втором административном нарушении, прошел первое чтение в Госдуме. За инициативу проголосовало 342 парламентария, против — 1.

Согласно поправкам к ч. 1 и 2 ст. 330.1 УК РФ (до двух лет лишения свободы), уголовное наказание будет наступать после двух нарушений порядка деятельности иноагентов или двух случаев неисполнения соответствующих обязанностей (ст. 19.34 КоАП). Таким образом, будет устранена двойная преюдиция, которая сейчас позволяет привлекать к уголовной ответственности только при третьем административном нарушении в течение одного года.

«На наш взгляд и по мнению правоприменителей, сложная правовая конструкция диспозиции ст. 330.1 УК РФ не способствует эффективному противодействию систематическим противоправным деяниям иноагентов»,— пояснил соавтор законопроекта, председатель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. Депутат отметил, что поправки стали 45-м законопроектом о противодействии иностранным агентам, и призвал коллег поддержать инициативу.

Божена Иванова