Инвестиции в недвижимость петербургской агломерации упали до 55,3 млрд рублей

По результатам первого полугодия 2025 года объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил 55,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано отставание почти на 8%, сообщили в пресс-службе NF Group.

Наибольшую сумму вложили в площадки под девелопмент — 23,6 млрд рублей, 43% от общего объема инвестиций. Далее идет торговая недвижимость с показателем 14,2 млрд рублей, 26%. В тройке лидеров также складская недвижимость — 9,2 млрд, 16%.

Петербург удерживает долю в 16% в совокупном объеме инвестиционных сделок по России, уступая лидерство Москве. Аналитики прогнозируют, что по итогам года объем инвестиций в недвижимость в Петербурге и Ленобласти может составить 120-140 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Почта России» выставила на торги семь объектов в Петербурге.

Татьяна Титаева