«Селигдар» ожидает сохранения цен на золото на текущем уровне

Цены на золото к концу года будут на уровне $3,3–3,4 тыс. за тройскую унцию при курсе доллара на уровне 94–95 руб./$. Такой прогноз дал президент «Селигдара» (MOEX: SELG) Александр Хрущ на «Дне инвестора» компании 15 июля. «Золотодобывающие компании всегда рассчитывают на рост цен на золото,— отмечает он.— Но текущий уровень позволяет компании компенсировать растущий объем затрат».

По данным LME на 15 июля, стоимость тройской унции золота составила $3373. За год, с середины июля прошлого года, металл подорожал почти на 40% на фоне геополитической нестабильности.

Операционные затраты компании по итогам 2024 года составили 35,7 млрд руб., практически не изменившись с 2023 года. Заметнее всего увеличились затраты на оплату труда: с 19% в 2023 году до 26% в 2024 году.

Полина Трифонова